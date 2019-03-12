2019-03-12T12:20:15+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка детского творчества

Экспонаты выполнены юными умельцами в различных техниках
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На выставки можно будет увидеть работы хэнд мэйдНа выставки можно будет увидеть работы хэнд мэйдФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

25 марта в 10.00 на базе школы для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» откроется выставка детского творчества.

Цель выставки – выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области технического и декоративно-прикладного творчества, развитие творческого потенциала обучающихся, направленного на формирование любви к родному краю, воспитание уважения и бережного отношения к национальной культуре. На выставке будут представлены индивидуальные и коллективные работы технического, декоративно- прикладного творчества, а также учебно-наглядные пособия.

Экспонаты выполнены юными умельцами в различных техниках: аппликация, вышивка, лоскутное шитье, бисероплетение, вязание, нетрадиционные виды рукоделия, квиллинг, бумагопластика, мягкая игрушка, батик, коллаж, работа с тканью, кожей и мехом, работа с природным материалом, изделия из глины, соленого теста и многое другое.

Выставка будет работать по 31 марта. Все желающие смогут ее посетить по адресу Курск, ул. Семеновская, 78 а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин пять суток силой держал девушку в своем доме
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
В Курске покажут "Бабий бунт"
В курской филармонии прозвучат мелодии из фильмов
Под Курском ребенку-инвалиду выдали квартиру без электричества и отопления
В Курской области создали «Событийный календарь»
Под Курском в автобусе упала пассажирка
Курская автоледи перевернула машину в кювет
Под Курском мошенники «развели» сотрудников ломбардов
Работник выставки похитил у курянки 4,5 тысячи рублей
В Курской области установлены сроки навигации
Под Курском сгорел жилой дом
«Курские электрические сети» проводят плановое отключение электроэнергии в трех округах
В Курске в Избирательной комиссии организаторов выборов готовы обучать дистанционно
В Курске заболеваемость гриппом ниже порогового уровня
В Курске летчик-космонавт провел мастер-класс по бадминтону
В квартирах Курска стало слишком жарко
СЭФ-2019 в Курске пройдет в новом формате
Под Курском подростка осудили за кражу денег и мобильника
В Курской области за минувшие праздники было задержано более 40 нетрезвых водителей