В Курске откроется выставка детского творчества

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-12T12:20:15+03:00

На выставки можно будет увидеть работы хэнд мэйд Фото: Светлана ВОЛКОВА

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25 марта в 10.00 на базе школы для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» откроется выставка детского творчества.

Цель выставки – выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области технического и декоративно-прикладного творчества, развитие творческого потенциала обучающихся, направленного на формирование любви к родному краю, воспитание уважения и бережного отношения к национальной культуре. На выставке будут представлены индивидуальные и коллективные работы технического, декоративно- прикладного творчества, а также учебно-наглядные пособия.

Экспонаты выполнены юными умельцами в различных техниках: аппликация, вышивка, лоскутное шитье, бисероплетение, вязание, нетрадиционные виды рукоделия, квиллинг, бумагопластика, мягкая игрушка, батик, коллаж, работа с тканью, кожей и мехом, работа с природным материалом, изделия из глины, соленого теста и многое другое.

Выставка будет работать по 31 марта. Все желающие смогут ее посетить по адресу Курск, ул. Семеновская, 78 а.

ИСТОЧНИК KP.RU