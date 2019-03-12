2019-03-12T11:32:49+03:00
Происшествия

Курская автоледи перевернула машину в кювет

ДТП произошло в Щигровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина получила раненияЖенщина получила раненияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 марта примерно в половине восьмого вечера 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада-Приора» ехала по автодороге КурскКасторное в сторону Курска.

На 64 километре трассы она, по предварительным данным, не справилась с управлением. Машина перевернулась в кювет. Женщина получила ранения и была доставлена в Щигровскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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