Курская автоледи перевернула машину в кювет

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-12T11:32:49+03:00

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11 марта примерно в половине восьмого вечера 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада-Приора» ехала по автодороге Курск – Касторное в сторону Курска.

На 64 километре трассы она, по предварительным данным, не справилась с управлением. Машина перевернулась в кювет. Женщина получила ранения и была доставлена в Щигровскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU