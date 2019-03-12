Под Курском мошенники «развели» сотрудников ломбардов
В несколько филиалов ломбардов, расположенных в Железногорске, позвонил некий мужчина, представился начальником и потребовал у «своих» сотрудников перевести ему деньги. На счет лже-руководителя перевели 120 тысяч рублей.
Полицейские установили, что звонки поступали из Самарской области.
— Подобные попытки хищения денег рассчитаны на небольшие организации или на неопытных сотрудников, - сообщили в УМВД по Курской области. — Аферист начинает разговор уверенным голосом, представляется директором, спрашивает сколько денег в кассе и просит перевести определенную сумму.
Сотрудники полиции рекомендуют руководителям организаций запретить рабтникам перечислять денежные средства по просьбам позвонивших по телефону незнакомцев.
ИСТОЧНИК KP.RU