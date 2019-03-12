2019-03-12T11:18:14+03:00
Происшествия

Под Курском мошенники «развели» сотрудников ломбардов

На счет лже-руководителя перевели 120 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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На счет лже-руководителя перевели 120 тысяч рублейНа счет лже-руководителя перевели 120 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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В несколько филиалов ломбардов, расположенных в Железногорске, позвонил некий мужчина, представился начальником и потребовал у «своих» сотрудников перевести ему деньги. На счет лже-руководителя перевели 120 тысяч рублей.

Полицейские установили, что звонки поступали из Самарской области.

— Подобные попытки хищения денег рассчитаны на небольшие организации или на неопытных сотрудников, - сообщили в УМВД по Курской области. — Аферист начинает разговор уверенным голосом, представляется директором, спрашивает сколько денег в кассе и просит перевести определенную сумму.

Сотрудники полиции рекомендуют руководителям организаций запретить рабтникам перечислять денежные средства по просьбам позвонивших по телефону незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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