Работник выставки похитил у курянки 4,5 тысячи рублей
Подозреваемого задержали по горячим следам
По факту кражи возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"
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В отдел полиции «Курчатовский» поступило заявление от вахтера организации. Женщина рассказала, что в одном из кабинетов из стола украли 4,5 тысячи рублей, которые принадлежали сотруднице.
Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого. 35-летний житель Ростовской области работал на вещевой выставке, которая проходила в помещении организации. В последний день работы он зашел в пустой кабинет и похитил деньги.
Мужчину доставили в отделение. Похищенные денежные средства у него изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU