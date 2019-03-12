Работник выставки похитил у курянки 4,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-12T11:05:22+03:00

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В отдел полиции «Курчатовский» поступило заявление от вахтера организации. Женщина рассказала, что в одном из кабинетов из стола украли 4,5 тысячи рублей, которые принадлежали сотруднице.

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого. 35-летний житель Ростовской области работал на вещевой выставке, которая проходила в помещении организации. В последний день работы он зашел в пустой кабинет и похитил деньги.

Мужчину доставили в отделение. Похищенные денежные средства у него изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU