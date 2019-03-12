В Курской области установлены сроки навигации

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-12T08:25:24+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт подписал постановление о сроках навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах региона в 2019 году.

Устанавлены следующие сроки навигации: для безмоторных маломерных судов - с 1 апреля до 1 декабря 2019 года; для моторных маломерных судов - с 10 июня до 1 декабря 2019 года.

Установленные сроки навигации не распространяются на спасательные суда, суда органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за безопасностью жизни людей на водных объектах, охраны окружающей среды и правопорядка на водных объектах области, отметили в ГУ МЧС региона. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Курской области, председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.

ИСТОЧНИК KP.RU