В Курской области установлены сроки навигации
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт подписал постановление о сроках навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах региона в 2019 году.
Устанавлены следующие сроки навигации: для безмоторных маломерных судов - с 1 апреля до 1 декабря 2019 года; для моторных маломерных судов - с 10 июня до 1 декабря 2019 года.
Установленные сроки навигации не распространяются на спасательные суда, суда органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за безопасностью жизни людей на водных объектах, охраны окружающей среды и правопорядка на водных объектах области, отметили в ГУ МЧС региона. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Курской области, председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.
ИСТОЧНИК KP.RU