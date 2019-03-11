2019-03-11T19:49:46+03:00
Недвижимость

«Курские электрические сети» проводят плановое отключение электроэнергии в трех округах

Плановые работы будут вестись с 11 по 15 марта
Ольга ТРУШКИНА
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Плановые отключения в городе ожидаются до 15 мартаПлановые отключения в городе ожидаются до 15 мартаФото: Из архива "КП"
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Управление по делам ГО и ЧС города Курска сообщает: в связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 11 марта по 15 марта 2019 г. с 9-00 до 16-00:

ул. Сумская (частный сектор), 5-7-й Даньшинские переулки, 4-я Лесная 1-35/15, 2/58-24;

5-я Лесная 12-22; 6-я Лесная 17-23/4; 4-5 Кислинские улицы; 4-12-е Степные переулки;

Литовская 39 а -55;2-3-я ул. Степная.

С 11 марта по 15 марта 2019 г. с 9-30 до 15-00:

Черняховского 6а, 8-14, 14 а; 2-й Краснополянский переулок 5-63, 8-40, Заводская 11-19, 17а, 19а, Пигорева 2-6, 6а, 8а, 8б, 1-11, 10а, б, 10, Сумская 8-14, Парковая 10-12, Обоянская 13а, 12, 22, Резиновая 7а, 9а.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 11 марта по 15 марта 2019г. с 9-00 до 17-00:

1-й Светлый проезд; 2-й Светлый проезд; ул. Светлая 1-95; 2-68; ул. Олимпийская; ул. Спортивная;

Рябиновый переулок; Рябиновая 3А; пос.Шуклинка санаторий "Росинка"; ул. Фестивальная;

ул. Братская; ул. Смородиновая

с 11 марта по 15 марта с 9-00 до 16-00:

ул. Ахтырская; Ахтырский тупик.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 11 марта по 15 марта 2019 г. с 9-00 до 17-00:

Курбатовка 2-64; Борзеновский переулок 21-49, 12-46; Курбатовский переулок 2-42, 1-37;

Тимская 9-41, 2-82; 2-й Тимской переулок 2-22, 1-23; 3-й Тимской переулок 2-16, 1-13;

4-й Тимской переулок 2-14, 1-1344; 5-й Тимской переулок 2-10, 1-13; 6-й Тимской переулок 5.

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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