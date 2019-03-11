2019-03-11T19:24:40+03:00
Общество

В Курске в Избирательной комиссии организаторов выборов готовы обучать дистанционно

ЦИК России запускает весенний цикл тематических занятий
Ольга ТРУШКИНА
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Тематические лекции начнутся с 22 мартаТематические лекции начнутся с 22 мартаФото: Из архива "КП"
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На сайте ЦИКа России сообщается, что проведение первой тематической лекции по актуальным вопросам избирательного права и процесса запланировано на 22 марта 2019 года. Предполагается, что занятий будет восемь. И проходить они будут по пятницам до 31 мая 2019 года с 9:30 до 11:00.

Курс будет проводиться в режиме видеоконференции. Он рассчитан для участников избирательного процесса в целом, а также кадров избирательных комиссий.

Лекции прочтут представители Аппарата ЦИК России, экспертного и научного сообществ. В рамках занятий будут обсуждаться как теоретические, так и практические вопросы, а именно соблюдение сроков избирательных действий при проведении досрочных и дополнительных выборов, информационная безопасность и работа с задачей «Агитация» ГАС «Выборы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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