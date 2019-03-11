В Курске летчик-космонавт провел мастер-класс по бадминтону

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-11T17:48:55+03:00

В центре - космонавт и любитель футбола Александр Мисуркин Фото: Из личного архива героя публикации

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Летчик-космонавт Александр Мисуркин является активным популяризатором бадминтона на Международной космической станции. К этому виду спорта он приобщился с 2007 года в Центре подготовки космонавтов. Поначалу бадминтон был хобби. Затем космонавт организовал федерацию бадминтона Орловской области и сейчас является её президентом. В Курск Мисуркина пригласил студенты.

В мастер-классе также приняла участие тренер Всемирной федерации бадминтона, мастер спорта Республики Казахстан Вероника Сорокина, которая сейчас является главным тренером сборной Орловской области по бадминтону.

10 марта тренинг с космонавтом прошел в рамках профсоюзного проекта «Лига необычных видов спорта «Бей-беги», который охватывает соревнования по пяти видам спорта: флорбол, бадминтон, мини-гольф, стендовая луковая стрельба и бампербол.

Как сообщают в администрации Курской области, первый этап соревнований завершился. Победителями по бадминтону, а также серебряными призерами, стали преподаватели ЮЗГУ. Бронза досталась представителям Курского автотехнического колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU