2019-03-11T16:31:05+03:00
Экономика

В квартирах Курска стало слишком жарко

В компании «Квадра» сообщили, когда температура в теплоносителях будет снижена
Ольга ТРУШКИНА
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На улицах Курска - весна, а в квартирах - летоНа улицах Курска - весна, а в квартирах - летоФото: из архива «КП»
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Температура воздуха в Курске днем держится на отметке выше ноля. Однако, несмотря на теплую погоду, топить в квартирах меньше не стали. Многие куряне жалуются на духоту, отмечая, что им приходится держать форточки открытыми.

В пресс-службе «Квадры» заверили, что станции работают по температурному графику, который утвержден администрацией города. В соответствии с графиком, с потеплением температура подачи сетевой воды будет снижена. В компании заявляют, что в настоящее время ТЭЦ подают в сети воду температурой 76 градусов, потому что ночью воздух не прогревается выше 0 градусов. Станции смогут снизить подачу до разрешенного минимума в 70 градусов, если среднесуточная температура установится на уровне выше +4,5 градусов. Если же потребителям некомфортно, то они также могут обратиться в управляющую компанию, специалисты которой смогут изменить режим работы внутридомовой системы отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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