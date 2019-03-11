2019-03-11T16:26:55+03:00
Деловой Курск

СЭФ-2019 в Курске пройдет в новом формате

Среднерусский Экономический Форум будет посвящен теме "Цифровой регион"
Ольга ДАНИЛОВА
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Проведение СЭФ в Курске стало уже традициейПроведение СЭФ в Курске стало уже традициейФото: Светлана ВОЛКОВА
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VIII Среднерусский экономический форум, который пройдет в новом двухдневном формате, 26-27 июня, будет посвящен теме «Цифровой регион».

Главная идея Форума - внедрение цифровых преобразований должно способствовать улучшению качества жизни каждого россиянина. Форум должен дать ответ на вопрос, что даст цифровая экономика для обычных людей, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счет цифровых преобразований улучшилась жизнь населения.

Цифровые платформы в здравоохранении, образовании, электронные системы в ЖКХ, на транспорте, умные системы в городском хозяйстве создают новую комфортную среду для россиян. Внедрение цифровых платформ для производителей, особенно для малого и среднего бизнеса, ведёт к оживлению экономической активности, формирует спрос, даёт доступ к рынкам сбыта, создает новые рабочие места. Это особенно важно в условиях существующего неравномерного экономического и социального развития регионов и отдельных территорий. На Форуме должны быть разработаны конкретные шаги по реализации поставленных задач.

В работе Форума примут участие более двух тысяч человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также культуры.

Место проведения Форума: Спортивно-Концертный Комплекс в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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