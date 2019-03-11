Под Курском подростка осудили за кражу денег и мобильника
Парень забрался в дом односельчанки, пока ее не было дома
Суд отправил парня на обязательные работыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Суд вынес приговор 15-летнему жителю одного из сел Конышевского района. Парня признали виновным в по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Следствием и судом установлено, что 14 ноября около полуночи парень, зная, что односельчанки нет дома, забрался к ней в дом. Там он забрал мобильный телефон и две тысячи рублей.
Суд дал подростку 80 часов обязательных работ, сообщили в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU