В Курской области за минувшие праздники было задержано более 40 нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-11T16:04:54+03:00

Помимо этого 10 человек отказались от освидетельствования на состояние опьянения

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Управление МВД России по Курской области сообщает, что подразделениями автоинспекции регулярно проводятся проверки водителей на трезвость. С 7 по 10 марта этого года в регионе задержаны 42 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого 10 автовладельцев отказались от прохождения освидетельствования. 11 человек были задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным нарушениям и своевременно сообщать о них в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU