2019-03-11T16:04:54+03:00
Происшествия

В Курской области за минувшие праздники было задержано более 40 нетрезвых водителей

Помимо этого 10 человек отказались от освидетельствования на состояние опьянения
Ольга ТРУШКИНА
Поделиться:
Сотрудниками автоинспекции задержаны десятки правонарушителейСотрудниками автоинспекции задержаны десятки правонарушителейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Управление МВД России по Курской области сообщает, что подразделениями автоинспекции регулярно проводятся проверки водителей на трезвость. С 7 по 10 марта этого года в регионе задержаны 42 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого 10 автовладельцев отказались от прохождения освидетельствования. 11 человек были задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным нарушениям и своевременно сообщать о них в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске летчик-космонавт провел мастер-класс по бадминтону
В квартирах Курска стало слишком жарко
СЭФ-2019 в Курске пройдет в новом формате
Под Курском подростка осудили за кражу денег и мобильника
За продажу стеклоомывающей жидкости на курского предпринимателя завели дело
В Курской области продавали по объявлению анаболики
Курская мошенница выманила у матери наркодилера пять миллионов
Курские спасатели предупреждают о сильном ветре
В Курске на пешехода наехала скорая
На Масленицу в Курске крутили кино и продавали поделки мастеров
В Курске пьяный водитель «Инфинити» врезался в «Мерседес»
Пьяный житель Курска до смерти избил знакомого
В Курске стартует фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»
Пьяный пожилой курянин зарезал родственника
Под Курском погиб водитель «Нивы»
Масленица в Курске прошла без происшествий
Под Курском пропал 76-летний пенсионер
В Курской области сгорел гараж с двумя машинами
Средняя номинальная зарплата курян за 2018 год достигла почти 30 тысяч рублей
В 2019 году в Курской области планируется благоустроить 451 двор
В Курске фирма по продаже цветов не выплачивала зарплату
Для курян открыли "горячую линию" по вопросам трудового законодательства
Под Курском ликвидировали опасную свалку
В Курске прошел праздничный концерт к Международному женскому дню