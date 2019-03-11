В Курской области за минувшие праздники было задержано более 40 нетрезвых водителей
Управление МВД России по Курской области сообщает, что подразделениями автоинспекции регулярно проводятся проверки водителей на трезвость. С 7 по 10 марта этого года в регионе задержаны 42 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого 10 автовладельцев отказались от прохождения освидетельствования. 11 человек были задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.
Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным нарушениям и своевременно сообщать о них в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU