За продажу стеклоомывающей жидкости на курского предпринимателя завели дело

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-11T15:56:11+03:00

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В одном из магазинов автомобильных запасных частей в Курской области продавали стеклоомывающую жидкость для ухода за автотранспортом, в состав которой входит ядовитое вещество – метиловый спирт.

Прокурор объявил индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости реализации таких жидкостей. Однако, как показала повторная проверка, коммерсант продолжил продажу запрещенного товара.

На основании материалов прокурорской проверки против предпринимателя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ в связи со сбытом товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас проводятся следственные действия, рассказали в прокуратуре.

Кроме того идет расследование в связи с незаконным изготовлением и сбытом ядовитых веществ, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 234 УК РФ, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU