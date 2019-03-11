В Курске на пешехода наехала скорая
ДТП произошло на проспекте Дружбы
Пешеход получил раненияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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9 марта около десяти часов вечера 50-летний водитель автомобиля ГАЗ-332108 ехал про проспекту Дружбы в Курске со стороны проспекта Энтузиастов в сторону улицы 50 лет Октября.
Возле дома № 10 он сбил 57-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил ранения и был доставлен в городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU