В Курске на пешехода наехала скорая

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-11T13:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

9 марта около десяти часов вечера 50-летний водитель автомобиля ГАЗ-332108 ехал про проспекту Дружбы в Курске со стороны проспекта Энтузиастов в сторону улицы 50 лет Октября.

Возле дома № 10 он сбил 57-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил ранения и был доставлен в городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU