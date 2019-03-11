На Масленицу в Курске крутили кино и продавали поделки мастеров
10 марта в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» прошел очередной показ – комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 16+.
Перед сеансом показали ролик об Ирине МуравьевойФото: Светлана ВОЛКОВА
В фойе драмтеатра развернулась выставка-ярмарка «Масленичные потешки» от курянки Ольги Шитиковой - мастера народной игрушки, автора проекта «Домашний свечной заводик» и руководителя мастерской народных кукол и оберегов на заказ «Сорока-лелека». Ольга представила свои крафтовые свечи, созданные специально для Масленицы, уникальные сувениры ручной работы, сладкие праздничные пряники, игрушки, среди которых будут даже куколки-брошки.
В фойе можно было выиграть книгу, приняв участие в викторинеФото: Светлана ВОЛКОВА
Перед фильмом на экране зрители увидели ролик, посвященный загадочной и невероятно родной Ирине Муравьевой. Народная артистка РФ недавно отметила свое 70-летие.
Тут же развернулась выставка-продажа народных кукол и обереговФото: Светлана ВОЛКОВА
Очередное мероприятие проекта пройдет уже в это воскресенье, 17 марта. Курянам покажут комедию «Елки последние» 6+
Киноальманах состоит из пяти историй, объединенных одной темой – празднованием Нового года. В новелле «Сосны» молодой парень решает помочь брутальному дяде Юре сделать предложение его возлюбленной. В «Вокзале на троих» простая девушка из Воронежа влюбляется в столичного актера. Во «Вредном дедушке» Снегурочка хочет спасти одинокого и очень ворчливого дедушку. Знакомые нам лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы, а Женя неожиданно сообщает своему другу Боре, что собирается вернуться в Якутск. "Елки последние" – самый трогательный фильм киноэпопеи, в ней герои прощаются со своими зрителями.
Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.
Проект "Кино в театре".
ИСТОЧНИК KP.RU