На Масленицу в Курске крутили кино и продавали поделки мастеров

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-11T15:27:08+03:00

В городе прошел очередной киносеанс в рамках проекта "Кино в театре"

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10 марта в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» прошел очередной показ – комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 16+.

Перед сеансом показали ролик об Ирине МуравьевойФото: Светлана ВОЛКОВА

В фойе драмтеатра развернулась выставка-ярмарка «Масленичные потешки» от курянки Ольги Шитиковой - мастера народной игрушки, автора проекта «Домашний свечной заводик» и руководителя мастерской народных кукол и оберегов на заказ «Сорока-лелека». Ольга представила свои крафтовые свечи, созданные специально для Масленицы, уникальные сувениры ручной работы, сладкие праздничные пряники, игрушки, среди которых будут даже куколки-брошки.

В фойе можно было выиграть книгу, приняв участие в викторинеФото: Светлана ВОЛКОВА

Перед фильмом на экране зрители увидели ролик, посвященный загадочной и невероятно родной Ирине Муравьевой. Народная артистка РФ недавно отметила свое 70-летие.

Тут же развернулась выставка-продажа народных кукол и обереговФото: Светлана ВОЛКОВА

Очередное мероприятие проекта пройдет уже в это воскресенье, 17 марта. Курянам покажут комедию «Елки последние» 6+

Киноальманах состоит из пяти историй, объединенных одной темой – празднованием Нового года. В новелле «Сосны» молодой парень решает помочь брутальному дяде Юре сделать предложение его возлюбленной. В «Вокзале на троих» простая девушка из Воронежа влюбляется в столичного актера. Во «Вредном дедушке» Снегурочка хочет спасти одинокого и очень ворчливого дедушку. Знакомые нам лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы, а Женя неожиданно сообщает своему другу Боре, что собирается вернуться в Якутск. "Елки последние" – самый трогательный фильм киноэпопеи, в ней герои прощаются со своими зрителями.

Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

Проект "Кино в театре".

ИСТОЧНИК KP.RU