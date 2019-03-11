2019-03-11T12:32:42+03:00
Происшествия

Пьяный житель Курска до смерти избил знакомого

Конфликт произошел во время застолья
Яна ШЕЛЕСТ
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Потерпевший получил серьезные травмы и скончался на местеПотерпевший получил серьезные травмы и скончался на местеФото: из архива «КП»
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23 декабря 2018 года утром к 61-летнему курянину, проживающему на улице Аэроклубной города Курска, пришел в гости пришел 69-летний знакомый. Мужчины распивали спиртное, а потом поругались.

Хозяин квартиры схватил деревянный брус и начал бить им товарища по голове, конечностям и телу. Потерпевший получил серьезные травмы и скончался на месте.

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по 4 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас расследование подошло к концу, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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