Пьяный житель Курска до смерти избил знакомого
23 декабря 2018 года утром к 61-летнему курянину, проживающему на улице Аэроклубной города Курска, пришел в гости пришел 69-летний знакомый. Мужчины распивали спиртное, а потом поругались.
Хозяин квартиры схватил деревянный брус и начал бить им товарища по голове, конечностям и телу. Потерпевший получил серьезные травмы и скончался на месте.
Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по 4 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Сейчас расследование подошло к концу, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU