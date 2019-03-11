2019-03-11T12:00:37+03:00
Происшествия

Пьяный пожилой курянин зарезал родственника

Преступление произошло на проспекте Клыкова
Яна ШЕЛЕСТ
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Потерпевший скончался на местеПотерпевший скончался на месте
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В ночь с 7 на 8 марта 2019 года в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Клыкова, 72-летний курянин распивал алкоголь с мужем своей сестры. В ходе застолья родственники повздорили, мужчина схватил нож и ударил им оппонента не менее трех раз в область тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В отношении курянина возбудили уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Обвиняемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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