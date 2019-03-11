Под Курском погиб водитель «Нивы»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-11T10:47:01+03:00

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9 марта примерно в 7:20 38-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» ехал по автодороге Конышевка – Петровское. На третьем километре трассы он вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», за рулем которой сидел 29-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Нивы» погиб на месте. 37-летний пассажир легковушки и 43-летний пассажир «Газели» получили ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU