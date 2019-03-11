2019-03-11T09:33:02+03:00
Общество

Масленица в Курске прошла без происшествий

Основные гуляния развернулись на Театральной площади
Ольга ДАНИЛОВА
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По традиции в Курске сожгли чучело МасленицыПо традиции в Курске сожгли чучело МасленицыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Масленичные гуляния в Курской области прошли без происшествий. Всего на контроле спасателей было около 20 мероприятий с массовым пребыванием людей. Всего же безопасность курян обеспечивали 76 человек и 26 единиц техники – это пожарные, инспекторы пожнадзора, полицейские, сотрудники Росгвардии, добровольцы.

В местах гуляний развернулась широкая торговля сувенирами Фото: Светлана ВОЛКОВА

В местах гуляний развернулась широкая торговля сувенирамиФото: Светлана ВОЛКОВА

Основные гуляния прошли на Театральной площади. Здесь развернулась праздничная торговля, прошли игры, выставки, концерт.

Основные гулянья прошли на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

Основные гулянья прошли на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА

Практически все гулянья сопровождались сжиганием символа праздника – чучела Масленицы. Предварительно с организаторами провели противопожарные инструктажи, дали рекомендации по выбору и оборудованию места.

Свои поделки на ярмарке смогли реализовать мастера народных промыслов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свои поделки на ярмарке смогли реализовать мастера народных промысловФото: Светлана ВОЛКОВА

Также инспекторы надзорной деятельности раздали памятки по пожарной безопасности участникам гуляний и ещё раз напомнили о соблюдении простейших правил не только в рамках праздника. Особое внимание спасатели просили уделить безопасности в быту: не оставлять без присмотра включенные электроплиты и топящиеся печи, не доверять присмотр за ними малолетним детям, соблюдайте необходимые правила при пользовании газом и бытовыми газовыми приборами. Всего было проведено более 1000 бесед. В регионе отмечается снижение количества пожаров, добавили в ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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