Под Курском пропал 76-летний пенсионер
Шитов Николай Васильевич вышел из дома в Железногорске и не вернулся
Мужчина нуждается в медицинской помощиФото: Соцсети
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5 марта 2019 года вышел из дома в Железногорске и не вернулся 76-летний Шитов Николай Васильевич. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
ПРИМЕТЫ: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.
ОДЕТ: предположительно черная дубленка, голубые спортивные штаны с белыми лампасами, голубая водолазка, черные сапоги, шапка в бело-черно-красную полоску.
ИСТОЧНИК KP.RU