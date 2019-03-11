2019-03-11T09:25:30+03:00
Происшествия

Под Курском пропал 76-летний пенсионер

Шитов Николай Васильевич вышел из дома в Железногорске и не вернулся
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина нуждается в медицинской помощиМужчина нуждается в медицинской помощиФото: Соцсети
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5 марта 2019 года вышел из дома в Железногорске и не вернулся 76-летний Шитов Николай Васильевич. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

ПРИМЕТЫ: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

ОДЕТ: предположительно черная дубленка, голубые спортивные штаны с белыми лампасами, голубая водолазка, черные сапоги, шапка в бело-черно-красную полоску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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