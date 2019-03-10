В Курской области сгорел гараж с двумя машинами
Сообщение о пожаре на улице Олега Кошевого в Льгове поступило на пульт спасателей 9 марта в 21:33. Как сообщили очевидцы, горел гараж. На место сразу же отправились пожарные Льговского района, добровольная дружина, медики и электрики. Справиться с огнем удалось к 21:56.
Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате пожара в шлакоблочном гараже размером 7 на 13 метров квадратных сгорела кровля и деревянное потолочное перекрытие, также в автомобилях «ВАЗ 2113» и «ВАЗ 2110» огонь повредил лакокрасочное покрытие и пластиковые части. Никто из людей не пострадал.
Всего к ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливают специалисты.
Спасатели напоминают всем жителям региона: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).
ИСТОЧНИК KP.RU