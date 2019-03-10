Средняя номинальная зарплата курян за 2018 год достигла почти 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-10T12:19:15+03:00

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Средняя номинальная заработная плата курян за 2018-й год составила 29 917 рублей. Такие данные (с пометкой "предварительные") опубликовал Курскстат 7 марта. Согласно этому исследованию, жители Курской области в прошлом году ежемесячно получали на 2 640 рублей больше, чем в 2017-ом. Добавим, в предыдущие годы такой активной динамики аналитики не отмечали. За последние несколько лет рост зарплаты менялся следующим образом: 823, 1405, 1947 и 2640 рублей.

Напомним, что еще в октябре аналитики сообщили, что среднемесячная зарплата в Курской области за январь-июль 2018 года составила 29,2 тыс. рублей. Она выросла к аналогичному периоду прошлого года на 10,6%. В разрезе основных отраслей экономики области уровень оплаты труда за этот период составил: в сельском хозяйстве – 27,2 тыс. рублей, в промышленном комплексе – 32,2 тыс. рублей, обрабатывающих производствах – 27,7 тыс. рублей, строительстве – 28,1 тыс. рублей, оптовой и розничной торговле – 24,4 тыс. рублей, по отрасли транспортировка и хранение – 29,7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU