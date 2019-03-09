СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-09T11:08:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Курской области планируется благоустроить 451 двор и 82 общественных пространства. Об этом на межведомственной комиссии сообщил председатель комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов.

Региональный комитет ЖКХ и ТЭК провел отбор муниципальных образований для участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Преобразования коснутся 76 поселений.

На финансирование проекта в этом году направят более 371 млн рублей. Из них – 336,91 млн рублей – из федерального бюджета, из областного – 6,87 млн рублей, из местных – 27,31 млн рублей.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Курской области с 2017 года. За это время в регионе благоустроено 745 дворовых и 149 общественных территорий. На реализацию проекта направлено порядка 555 млн рублей из бюджетов всех уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU