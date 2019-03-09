В Курске фирма по продаже цветов не выплачивала зарплату

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-09T09:55:36+03:00

На директора компании завели дело Фото: Из архива КП.

Между тем на счету компании было достаточно средств, как показала проверка

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В прокуратуру Железнодорожного административного округа Курска поступило обращение местного жителя о нарушении его трудовых прав.

Директор, что директор организации, занимающейся продажей цветов, более двух месяцев не выплачивала мужчине заработную плату. Образовалась задолженность в сумме 43 тысячи рублей.

- Как показала проверка, в этот период времени на счет организации поступило более 440 тысяч рублей, которые работодатель потратил на другие цели, - отметили в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело против директора организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Задолженность по заработной плате полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU