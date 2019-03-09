В Курске фирма по продаже цветов не выплачивала зарплату
В прокуратуру Железнодорожного административного округа Курска поступило обращение местного жителя о нарушении его трудовых прав.
Директор, что директор организации, занимающейся продажей цветов, более двух месяцев не выплачивала мужчине заработную плату. Образовалась задолженность в сумме 43 тысячи рублей.
- Как показала проверка, в этот период времени на счет организации поступило более 440 тысяч рублей, которые работодатель потратил на другие цели, - отметили в прокуратуре.
На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело против директора организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Задолженность по заработной плате полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU