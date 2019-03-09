2019-03-09T09:55:36+03:00
Происшествия

В Курске фирма по продаже цветов не выплачивала зарплату

Между тем на счету компании было достаточно средств, как показала проверка
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На директора компании завели делоНа директора компании завели делоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В прокуратуру Железнодорожного административного округа Курска поступило обращение местного жителя о нарушении его трудовых прав.

Директор, что директор организации, занимающейся продажей цветов, более двух месяцев не выплачивала мужчине заработную плату. Образовалась задолженность в сумме 43 тысячи рублей.

- Как показала проверка, в этот период времени на счет организации поступило более 440 тысяч рублей, которые работодатель потратил на другие цели, - отметили в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело против директора организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Задолженность по заработной плате полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Курской области планируется благоустроить 451 двор
Для курян открыли "горячую линию" по вопросам трудового законодательства
Под Курском ликвидировали опасную свалку
В Курске прошел праздничный концерт к Международному женскому дню
Роман Старовойт дарил курянкам цветы к 8 Марта
В Курске столкнулись шесть автомобилей
Курян предупреждают о гололеде
В Курске будет тепло и скользко
Со 2 июня из Курска в Сочи полетят самолеты
Под Курском «КамАЗ» столкнулся с поездом
В Курске на дороге подрались водители
В Курске после праздников продолжат отключать свет
Под Курском сгорел кирпичный дом
Волейболистки «ЮЗГУ-АТОМа» в Курске проведут вторую игру финала Чемпионата России
Курские таможенники обнаружили тайник с вином
Курян приглашают в кино и на Масленицу
Курское предприятие накажут за задержку зарплаты
В Курске отметят Масленницу
В курском цирке подешевели билеты
Перерасчет за тепло курянам пообещали сделать до 26 марта
В центре Курска провалился асфальт
В Курске сотрудницы полиции соревновались в меткой стрельбе
В Курске полицейские поздравили женщин с 8 Марта
Бюджет Курской области увеличился на 300 миллионов рублей