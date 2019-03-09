Для курян открыли "горячую линию" по вопросам трудового законодательства
Сюда можно пожаловаться на нерадивого работодателя
Пожаловаться можно по телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения трудового законодательства.
Куряне могут обратиться в прокуратуру области по телефону 8 (4712) 51-29-33 в случаях невыплаты заработной платы при наличии трудового договора, отказа в заключении трудового договора со стороны работодателя, осуществления трудовой деятельности без заключенного трудового договора, получения «серой зарплаты» (зарплаты «в конвертах»), зарплаты ниже установленного минимального размера оплаты труда и по другим проблемным вопросам в сфере оплаты труда, отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU