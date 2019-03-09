Под Курском ликвидировали опасную свалку

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-09T09:41:26+03:00

Виновной в нарушении оказалась администрация района Фото: из открытых источников

В дело вмешались суд и прокуратура

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На земельном участке в Медвенском районе, была образована свалка отходов производства и потребления. Собственник этого земельного участка - Медвенский район.

По закону собственники земельных участков обязаны использовать их способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Они не должны допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на них, отметили в прокуратуре.

Во время проверки прокуратурой установлены факты возгорания на земельном участке отходов и захоронение биологических отходов. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан, загрязняет окружающую среду.

А право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом "Об охране окружающей среды".

Прокурор Медвенского района направил в суд иск, в котором поставил вопрос - обязать администрацию Медвенского района ликвидировать несанкционированную свалу и произвести рекультивацию земельного участка.

Требования прокурора суд удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU