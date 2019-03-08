2019-03-08T20:15:22+03:00
Общество

В Курске прошел праздничный концерт к Международному женскому дню

В концертном зале «Свиридовский» выступили лучшие артисты региона
Светлана ВОЛКОВА
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Торжества прошли в КЗ "Свиридовский"Торжества прошли в КЗ "Свиридовский"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Торжественный концерт по случаю 8 Марта прошел на сцене концертного зала «Свиридовский». В программе выступления были музыкальные и хореографические номера. Также со сцены курянок с праздником поздравили артисты областного драматического театра.

Представительниц различных профессий чествовали в рамках торжественного вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

Представительниц различных профессий чествовали в рамках торжественного вечераФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках торжественного вечера почетные грамоты и поздравления получили курянки, отличившиеся в профессиональной сфере - женщины самых разных профессий

Лучшие артисты региона поздравили курянок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Лучшие артисты региона поздравили курянокФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, что в эти дни в регионе проходит множество культурных мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта.

Художественные коллективы Курской области выступили на сцене филармонии-2 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Художественные коллективы Курской области выступили на сцене филармонии-2Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздничный концерт в честь 8 Марта в филармонии-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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