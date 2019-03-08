В Курске прошел праздничный концерт к Международному женскому дню
Торжественный концерт по случаю 8 Марта прошел на сцене концертного зала «Свиридовский». В программе выступления были музыкальные и хореографические номера. Также со сцены курянок с праздником поздравили артисты областного драматического театра.
Представительниц различных профессий чествовали в рамках торжественного вечераФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В рамках торжественного вечера почетные грамоты и поздравления получили курянки, отличившиеся в профессиональной сфере - женщины самых разных профессий
Лучшие артисты региона поздравили курянокФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Напомним, что в эти дни в регионе проходит множество культурных мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта.
Художественные коллективы Курской области выступили на сцене филармонии-2Фото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Праздничный концерт в честь 8 Марта в филармонии-2.
ИСТОЧНИК KP.RU