В Курске прошел праздничный концерт к Международному женскому дню

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-08T20:15:22+03:00

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Торжественный концерт по случаю 8 Марта прошел на сцене концертного зала «Свиридовский». В программе выступления были музыкальные и хореографические номера. Также со сцены курянок с праздником поздравили артисты областного драматического театра.

Представительниц различных профессий чествовали в рамках торжественного вечераФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках торжественного вечера почетные грамоты и поздравления получили курянки, отличившиеся в профессиональной сфере - женщины самых разных профессий

Лучшие артисты региона поздравили курянокФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, что в эти дни в регионе проходит множество культурных мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта.

Художественные коллективы Курской области выступили на сцене филармонии-2Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздничный концерт в честь 8 Марта в филармонии-2.

ИСТОЧНИК KP.RU