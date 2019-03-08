Роман Старовойт дарил курянкам цветы к 8 Марта

8 Март 19:47 2019-03-08T19:50:41+03:00

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Международный женский день 8 Марта в Курске старались отметить как можно шире – волонтеры на улицах раздавали цветы дамам, подобная акция прошла даже на курском вокзале. Так что шанс получить хотя бы один прекрасный цветочек – традиционные тюльпаны или мимозы – был почти у каждой курянки в эти дни.

Цветы от вриоФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Не отступил от джентльменской традиции и врио губернатора региона Роман Старовойт. Женщин врио поздравлял в концертном зале «Свиридовский». На пресс-подходе Роман Старовойт произнес несколько слов о роли женщин с жизни современной России:

Цветы для курянокФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Во всех отраслях народного хозяйства женщины работают плечом к плечу с мужчинами. И наряду с этим несут обязанности по ведению домашнего хозяйства, растят детей, - отметил Роман Владимирович.

Он рассказал, что 8 Марта поздравит в первую очередь свою маму. Кроме того, как известно, у врио растут две дочери. Так что Международный женский день для него – праздник особенный.

Чуть позже вручения продолжились уже на сценеФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сразу же после пресс-подхода Роман Владимирович галантно и неожиданно вручил букеты цветов дамам - представительницам региональных СМИ. Далее вручения продолжились уже на сцене филармонии-2. Здесь чествовали курянок, отличившихся в профессиональной сфере.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт поздравил курянок с 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU