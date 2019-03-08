2019-03-08T13:02:31+03:00
Происшествия

В Курске столкнулись шесть автомобилей

ДТП произошло в центре города
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло вечеромДТП произошло вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Авария произошла 7 марта в восьмом часу вечера в центре города. На перекрестке улиц Гайдара и Нижней Луговой столкнулись шесть автомобилей. ДТП произошло прямо перед светофором.

По предварительной информации, причиной аварии стал гололед. К счастью, в ДТП по предварительным данным никто не пострадал.

Как уже сообщала "КП", МЧС предупреждает курян о резком потеплении и гололеде. Водителей и пешеходов призывают быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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