Курян предупреждают о гололеде
По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области 8 марта будет облачно с прояснениями. Днем небольшие, местами умеренные дожди. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 9-14 м/с, местами до 17 м/с. Температура по области поднимется днем до 2-7º тепла.
Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.
Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.
ИСТОЧНИК KP.RU