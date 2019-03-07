В Курске будет тепло и скользко

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-07T17:22:15+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21.00 07.03.2019 по 21:00 08.03.2019 облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 9-14 м/с, местами до 17 м/с. Температура: по области ночью 1- 6 градусов мороза, днем от 2-7 градусов тепла.

ГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожности. При управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU