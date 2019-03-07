Со 2 июня из Курска в Сочи полетят самолеты

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-07T15:31:44+03:00

Авиаперелеты будут организованы один раз в неделю, в воскресенье Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Авиаперелеты будут осуществляться раз в неделю

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Авиасообщение между Курском и Сочи открывается 2 июня, сообщили в комитете промышленности и транспорта Курской области. Выполнять рейсы к морю будет авиакомпания «Руслайн».

Авиаперелеты будут организованы один раз в неделю, в воскресенье, на комфортабельном воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 мест. Время в полете – два часа. Вылет из Сочи - в 11.00, прилет в Курск - в 13.00, вылет из Курска - в 14.00, прилёт в Сочи 16.05.

Продажа билетов по данным направлениям уже открыта. Цена на билеты начинается от 6 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU