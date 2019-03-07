В Курске на дороге подрались водители
Драка на Кулакова.Подпишись! На самое популярное Автомобильное сообщество в твоем городе Мы в ВК [club30647577 АВТОКАДР_46 ДТП ЧП Аварии Курска и области] Мы в Инстаграм https://www.instagram.com/dtp_chp_Kursk_Avtokadr_46/ Присылайте фото видео! #ВидеоКурск #Автокадр_46 #Курскдорога #Курскдтп #Курск #АварияКурск #ЧПКурск #ПроисшествияКурск #НовостиКурска
Видео вызвало бурное обсуждение в группеФото: Из архива "КП"
В курской группе «Автокадр46» появилась запись с регистратора, на которой запечатлены разборки двух курских водителей. На видео отчетливо видно, как автомобиль «Лада Гранта» мчится по проспекту Кулакова на большой скорости.
Водитель пытается обогнать «Форд», у него это не получается. Затем «Гранта» пытается потеснить иномарку с трассы. В итоге «Лада» врезается в «Форд», а затем в столб. Водитель отечественной легковушки выскакивает из-за руля и с кулаками бросается на своего оппонента. Драчуны падают в грязь прямо на трамвайные пути.
Видео вызвало бурное обсуждение в группе, некоторые высказали предположение, что тут замешаны наркотики, другие – списали инцидент на весеннее обострение.
В УМВД по Курской области рассказали, что в связи с тем, что в ДТП пострадавших нет, на данное происшествие выезжали аварийные комиссары. — Заявлений в полицию по факту нанесения телесных повреждений не поступало.
Драка на Кулакова.Подпишись! На самое популярное Автомобильное сообщество в твоем городе Мы в ВК [club30647577 АВТОКАДР_46 ДТП ЧП Аварии Курска и области] Мы в Инстаграм https://www.instagram.com/dtp_chp_Kursk_Avtokadr_46/ Присылайте фото видео! #ВидеоКурск #Автокадр_46 #Курскдорога #Курскдтп #Курск #АварияКурск #ЧПКурск #ПроисшествияКурск #НовостиКурска
ИСТОЧНИК KP.RU