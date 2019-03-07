В Курске на дороге подрались водители

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-07T14:01:11+03:00

Драка на Кулакова. Подпишись! На самое популярное Автомобильное сообщество в твоем городе Мы в ВК [club30647577 АВТОКАДР_46 ДТП ЧП Аварии Курска и области] Мы в Инстаграм https://www.instagram.com/dtp_chp_Kursk_Avtokadr_46/ Присылайте фото видео! #ВидеоКурск #Автокадр_46 #Курскдорога #Курскдтп #Курск #АварияКурск #ЧПКурск #ПроисшествияКурск #НовостиКурска

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Видео вызвало бурное обсуждение в группеФото: Из архива "КП"

В курской группе «Автокадр46» появилась запись с регистратора, на которой запечатлены разборки двух курских водителей. На видео отчетливо видно, как автомобиль «Лада Гранта» мчится по проспекту Кулакова на большой скорости.

Водитель пытается обогнать «Форд», у него это не получается. Затем «Гранта» пытается потеснить иномарку с трассы. В итоге «Лада» врезается в «Форд», а затем в столб. Водитель отечественной легковушки выскакивает из-за руля и с кулаками бросается на своего оппонента. Драчуны падают в грязь прямо на трамвайные пути.

Видео вызвало бурное обсуждение в группе, некоторые высказали предположение, что тут замешаны наркотики, другие – списали инцидент на весеннее обострение.

В УМВД по Курской области рассказали, что в связи с тем, что в ДТП пострадавших нет, на данное происшествие выезжали аварийные комиссары. — Заявлений в полицию по факту нанесения телесных повреждений не поступало.

Драка на Кулакова.Подпишись! На самое популярное Автомобильное сообщество в твоем городе Мы в ВК [club30647577 АВТОКАДР_46 ДТП ЧП Аварии Курска и области] Мы в Инстаграм https://www.instagram.com/dtp_chp_Kursk_Avtokadr_46/ Присылайте фото видео! #ВидеоКурск #Автокадр_46 #Курскдорога #Курскдтп #Курск #АварияКурск #ЧПКурск #ПроисшествияКурск #НовостиКурска

ИСТОЧНИК KP.RU