Под Курском сгорел кирпичный дом
Пожар произошел в Глушковском районе
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
6 марта в 07:06 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Сухиновка Глушковского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 07:20, ликвидировали - в 07:26. В жилом кирпичном одноэтажном доме размером 20 на 10 метров сгорела кровля. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU