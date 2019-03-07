Под Курском сгорел кирпичный дом

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-07T12:10:40+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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6 марта в 07:06 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Сухиновка Глушковского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 07:20, ликвидировали - в 07:26. В жилом кирпичном одноэтажном доме размером 20 на 10 метров сгорела кровля. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU