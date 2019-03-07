Волейболистки «ЮЗГУ-АТОМа» в Курске проведут вторую игру финала Чемпионата России

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-07T10:36:05+03:00

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9 марта в спортивном комплексе Юго-Западного Государственного Университета состоится ответная встреча ¼ финала Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» с участием ВК «Приморочка» (Владивосток) и ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область).

Первая игра четвертьфинала Чемпионата России, состоявшаяся в минувшую субботу во Владивостоке, к сожалению, завершилась со счетом – 3:0 (счет по партиям - 25:15, 25:23, 25:21) не в пользу курских волейболисток.

Напомним, по итогам предварительной части чемпионата ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) провел 22 игры, записав в свой актив 13 побед и 40 очков. Таким образом, команда завершила предварительную часть чемпионата на 6 месте, обеспечив себе выход в финальную часть турнира. В ней соперником ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) оказалась дальневосточная «Приморочка», финишировавшая в предварительном этапе чемпионата на 3-м месте.

По возвращении из Владивостока курянки активно готовятся к ответной домашней игре четвертьфинала. Для выхода в полуфинал командам-участницам необходимо одержать две победы. В случае победы дома курянкам снова предстоит отправиться во Владивосток для определения победителя четвертьфинальной серии.

Обращаясь к спортсменкам ВК «ЮЗГУ-АТОМ», президент клуба Сергей Токарев пожелал девушкам успешной игры дома, веры в собственные силы, спортивного везения и победы, которую ждут от них многочисленные курские любители волейбола, равно как и партнеры, оказывающие неоценимую помощь в подготовке и проведении спортивных мероприятий всероссийского уровня.

2-я игра ¼ финала Чемпионата России:

9 марта

17-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - ВК «Приморочка» (г.Владивосток).

ИСТОЧНИК KP.RU