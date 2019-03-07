Курские таможенники обнаружили тайник с вином

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-07T10:37:03+03:00

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На таможенный пункт Суджа с территории Украины прибыл микроавтобус с украинскими номерами. При прохождении контроля водитель сказал, что у него нет товаров, которые подлежат обязательному декларированию.

Однако при досмотре автомобиля с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса под подозрение попали две ниши с музыкальными колонками в салоне микроавтобуса. Таможенники обнаружили в них 58 бутылок итальянского вина общим объемом 45,75 литров.

37-летний водитель сказал, что ездил на отдых в Италию, где приобрел местные вина для себя и в подарок друзьям. Чтобы избежать таможенного контроля на венгерско-украинской границе, спрятал вино в нишах для музыкальных колонок. Отправляясь в гости к родственникам в Россию, забыл извлечь бутылки из тайника.

По факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, возбудили дело об административном правонарушении. Вино и микроавтобус «Мерседес» изъяли. За сокрытие товаров с использованием тайников нарушителю грозит наказание от штрафа до конфискации вина, а также автобуса, как орудия совершения правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU