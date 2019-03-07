Курян приглашают в кино и на Масленицу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-07T09:53:36+03:00

На Театральной площади и в драмтеатре развернутся ярмарка и гулянья

Изменить размер текста: A A

10 марта в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет очередной показ – праздничная комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 16+. Вспоминая главный праздник зимы, провожаем стужу, празднуем Масленицу и славим весну! На Театральной площади будут проходить главные общегородские гулянья «Широкая масленица», а в фойе тетра в рамках одноименного тематического мероприятия гостей проекта ждет выставка-ярмарка самобытных сувениров и сладкой продукции «Масленичные потешки».

В фойе драмтеатра развернется выставка-ярмарка «Масленичные потешки» от курянки Ольги Шитиковой - мастера народной игрушки, автора проекта «Домашний свечной заводик» и руководителя мастерской народных кукол и оберегов на заказ «Сорока-лелека». Она представит свои крафтовые свечи, созданные специально для Масленицы, уникальные сувениры ручной работы, сладкие праздничные пряники, игрушки, среди которых будут даже куколки-брошки.

Перед фильмом на экране, в честь праздника весны и красоты – 8 Марта, зрители увидят ролик, посвященный загадочной и невероятно родной Ирине Муравьевой. Народная артистка РФ недавно отметила свое 70-летие.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU