2019-03-06T16:32:16+03:00
Общество

В Курске отметят Масленницу

Главные городские гулянья пройдут на Театральной площади
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне проводят зимуКуряне проводят зимуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске продолжается традиция проводить народные масленичные гулянья на нескольких площадках. Первые праздники прошли в округах в минувшие выходные. В предстоящие субботу и воскресенье курян приглашают на масштабные общегородские мероприятия в завершение Масленичной недели.

9 марта в 11.00 на территории МУП «Северный торговый комплекс» (ул. К. Маркса, 8) и в 12.00 на площадке перед ТЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4-б) начнутся праздничные развлекательные программы для горожан.

10 марта для жителей проспекта Клыкова на площадке между домами №№ 34, 38, 42, 44 в 10.00 стартует праздник «Масленица». В 12.00 праздники состоятся на площадке мегакомплекса «ГРИНН» (ул. К. Маркса, 68), на проспекте Дериглазова, у торгового центра «Европа 52» и у центра досуга «Сказка» (проспект Дружбы, 18).

Главный городской праздник «Широкая Масленица» состоится 10 марта в 13.00 на Театральной площади. В программе - театрализованные представления, концертные и игровые программы, спортивные соревнования, аттракционы, выставки произведений декоративно-прикладного творчества и праздничная торговля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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