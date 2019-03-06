В курском цирке подешевели билеты
С 8 марта в Курском цирке начнет гастроли программа с совершенно новым спектаклем, который куряне увидят первые перед тем как с этой постановкой познакомят всю страну. Артисты программы с мировым признанием, но, несмотря на это, сегодня они не перестают удивлять искушенного зрителя.
В театрализовано- цирковом спектакле режиссер ловко смог соединить театр и цирк воедино. В головокружительном приключении двух друзей во времени зрители погрузятся в мир циркового трюка. В программе сложнейшие трюки эквилибристов, выступления воздушных гимнастов без страховки, Мото-каскадеры, озорные медведи и конечно же ловкие наездники на лошадях… это и многое другое зрители смогут увидеть с 8 Марта в курском цирке.
Поход в цирк стал более доступным. Стоимость билетов – от 350 рублей.
Информация по телефону – 89202680103 или на сайте circus-kursk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU