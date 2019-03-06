В центре Курска провалился асфальт

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-06T14:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске на перекрестке улиц Овечкина и Красной Армии провалился асфальт. В нее передним колесом угодила «Тойота», за рулем которого сидела женщина. Фотографии ЧП появились в группе «Автокадр46».

На событие, как обычно, бурно отреагировали участники группы.

— Месяц назад уже образовался этот портал в Нарнию, - пишут одни.

— Асфальт - он такой, тает вместе со снегом, - комментируют другие, намекая на то, что с наступлением весны асфальта на курских дорогах почти не осталось.

— Там же знак стоит объезда, яма видна, куда водитель ехал? - недоумевают другие.

Приехавшие на место ЧП дорожники вызволили автомобиль из ямы, и уже приступили к ремонту дорожного полотна.

Это не первый автомобиль, который провалился на курских дорогах. Летом 2018 года на улице Блинова под землю чуть не ушел мусоровоз. А на Мирной - средь бела дня провалился огромный кусок асфальта. В яму задними колесами угодил «Форд».

Напоминаем, что дорожное полотно на Красной Армии отремонтировали осенью 2018 года. Улица для проезда была закрыта несколько месяцев, что вызвало большое недовольство среди курян. Реконструкцию дороги оперативно завершили после вмешательства Романа Старовойта.

2019 год в Курской области объявлен Годом дорог. Также Курск вошёл в число городов, где с 2019 года будет реализовываться национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в областном центре отремонтируют 32 автодороги общей протяженностью более 50 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU