2019-03-06T14:30:47+03:00
Происшествия

В центре Курска провалился асфальт

В дыру угодила «Тойота»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Дорожное полотно на Красной Армии отремонтировали осенью 2018 годаДорожное полотно на Красной Армии отремонтировали осенью 2018 годаФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В Курске на перекрестке улиц Овечкина и Красной Армии провалился асфальт. В нее передним колесом угодила «Тойота», за рулем которого сидела женщина. Фотографии ЧП появились в группе «Автокадр46».

На событие, как обычно, бурно отреагировали участники группы.

— Месяц назад уже образовался этот портал в Нарнию, - пишут одни.

— Асфальт - он такой, тает вместе со снегом, - комментируют другие, намекая на то, что с наступлением весны асфальта на курских дорогах почти не осталось.

— Там же знак стоит объезда, яма видна, куда водитель ехал? - недоумевают другие.

Приехавшие на место ЧП дорожники вызволили автомобиль из ямы, и уже приступили к ремонту дорожного полотна.

Это не первый автомобиль, который провалился на курских дорогах. Летом 2018 года на улице Блинова под землю чуть не ушел мусоровоз. А на Мирной - средь бела дня провалился огромный кусок асфальта. В яму задними колесами угодил «Форд».

Напоминаем, что дорожное полотно на Красной Армии отремонтировали осенью 2018 года. Улица для проезда была закрыта несколько месяцев, что вызвало большое недовольство среди курян. Реконструкцию дороги оперативно завершили после вмешательства Романа Старовойта.

2019 год в Курской области объявлен Годом дорог. Также Курск вошёл в число городов, где с 2019 года будет реализовываться национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в областном центре отремонтируют 32 автодороги общей протяженностью более 50 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перерасчет за тепло курянам пообещали сделать до 26 марта
В Курске сотрудницы полиции соревновались в меткой стрельбе
В Курске полицейские поздравили женщин с 8 Марта
Бюджет Курской области увеличился на 300 миллионов рублей
Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"
Курский врио возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность»
Под Курском перевернулся автомобиль
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества
В Курской области на интернет-сайте продавали боевое оружие
Куряне смогут попасть на прием к руководству СК
В Курске осудили мошенников, которые обманывали страховщиков
В Курске будут судить организаторов незаконной миграции из Молдовы
Волонтеры 8 Марта подарят курянкам цветы
В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Курске пройдет мастер-класс по бадминтону
В Курской области отведали суп на чухонском масле
Пятилетняя курянка примет участие в шоу «Голос. Дети»
Курянка перечислила деньги за товар, который так и не получила
В 2018 году взыскали с курян долгов за ЖКУ на 290 миллионов рублей
В 2018 году в Курскую область переехали 970 соотечественников
За неделю ОРВИ заболели почти семь тысяч курян
Курянка лишилась денег после общения в соцсети
Курянина обвиняют в содержании наркопритона
Жителю Курска более двух месяцев не платили зарплату