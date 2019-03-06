В Курске полицейские поздравили женщин с 8 Марта

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-06T13:38:09+03:00

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В преддверии Международного женского дня сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области провели праздничную акцию.

В отделениях по вопросам миграции в праздничной обстановке сотрудники полиции вручили женщинам главный документ российского гражданина, подарили цветы и передали поздравления от мужчин-сотрудников УМВД России по Курской области.

Сотрудники полиции отметили, что большинство заявлений на получение паспорта было подано в электронном виде через портал Государственных услуг. В этом случае распространяется скидка на оплату государственной пошлины и упрощается процедура обмена паспорта гражданина Российской Федерации.

Это событие стало приятным сюрпризом для женщин, пришедших за паспортом. Они остались довольны приемом в правоохранительных органах и поблагодарили стражей порядка за их службу.

ИСТОЧНИК KP.RU