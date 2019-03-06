2019-03-06T13:38:09+03:00
Политика

В Курске полицейские поздравили женщин с 8 Марта

... и вручили дамам паспорта
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянки получили паспорта в праздничной обстановкеКурянки получили паспорта в праздничной обстановкеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В преддверии Международного женского дня сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области провели праздничную акцию.

В отделениях по вопросам миграции в праздничной обстановке сотрудники полиции вручили женщинам главный документ российского гражданина, подарили цветы и передали поздравления от мужчин-сотрудников УМВД России по Курской области.

Сотрудники полиции отметили, что большинство заявлений на получение паспорта было подано в электронном виде через портал Государственных услуг. В этом случае распространяется скидка на оплату государственной пошлины и упрощается процедура обмена паспорта гражданина Российской Федерации.

Это событие стало приятным сюрпризом для женщин, пришедших за паспортом. Они остались довольны приемом в правоохранительных органах и поблагодарили стражей порядка за их службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перерасчет за тепло курянам пообещали сделать до 26 марта
В центре Курска провалился асфальт
В Курске сотрудницы полиции соревновались в меткой стрельбе
Бюджет Курской области увеличился на 300 миллионов рублей
Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"
Курский врио возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность»
Под Курском перевернулся автомобиль
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества
В Курской области на интернет-сайте продавали боевое оружие
Куряне смогут попасть на прием к руководству СК
В Курске осудили мошенников, которые обманывали страховщиков
В Курске будут судить организаторов незаконной миграции из Молдовы
Волонтеры 8 Марта подарят курянкам цветы
В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Курске пройдет мастер-класс по бадминтону
В Курской области отведали суп на чухонском масле
Пятилетняя курянка примет участие в шоу «Голос. Дети»
Курянка перечислила деньги за товар, который так и не получила
В 2018 году взыскали с курян долгов за ЖКУ на 290 миллионов рублей
В 2018 году в Курскую область переехали 970 соотечественников
За неделю ОРВИ заболели почти семь тысяч курян
Курянка лишилась денег после общения в соцсети
Курянина обвиняют в содержании наркопритона
Жителю Курска более двух месяцев не платили зарплату