В Курске полицейские поздравили женщин с 8 Марта
В преддверии Международного женского дня сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области провели праздничную акцию.
В отделениях по вопросам миграции в праздничной обстановке сотрудники полиции вручили женщинам главный документ российского гражданина, подарили цветы и передали поздравления от мужчин-сотрудников УМВД России по Курской области.
Сотрудники полиции отметили, что большинство заявлений на получение паспорта было подано в электронном виде через портал Государственных услуг. В этом случае распространяется скидка на оплату государственной пошлины и упрощается процедура обмена паспорта гражданина Российской Федерации.
Это событие стало приятным сюрпризом для женщин, пришедших за паспортом. Они остались довольны приемом в правоохранительных органах и поблагодарили стражей порядка за их службу.
ИСТОЧНИК KP.RU