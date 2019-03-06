Бюджет Курской области увеличился на 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-06T13:35:03+03:00

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6 марта Курская областная Дума приняла поправки по уточнению областного бюджета. Доходы областного бюджета увеличены на 300 миллионов рублей и составят 55,1 млрд рублей. Это произошло за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 300 миллионов рублей, которые составят 14,6 млрд рублей.

Расходы областного бюджета увеличены на сумму 2,7 млрд рублей и составят 57,8 млрд рублей, которые будут направлены на финансовое обеспечение социально значимых расходных обязательств, в том числе реализацию Указов Президента РФ, за счет средств остатков прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU