Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"
Ослепительный красавец Айс (возраст восемь месяцев) стал жертвой службы отлова. Сейчас он находится пункте временного содержания. Глаза Айсенка наполнены болью и в них уже совсем нет надежды.
- Песик очень умный и легкообучаемый. Скорее всего, в роду были кавказцы, уж очень эффектная внешность, шикарный пепельный окрас, масочка на мордашке, не мелкий размер, - рассказывают волонтеры.
По характеру Айс - золото. Тянется к людям, очень радуется общению. Подойдет как для души, так и для охраны.
Как и все узники отлова он мечтает только об одном - чтобы его забрали домой. Ведь животные там как брошенные дети-сироты, которые особенно нуждаются в человеческой теплоте и заботе.
Там, где сейчас находится бедняга, нет будущего, но в ваших силах подарить ему шанс на нормальную жизнь..
Возможна доставка по городу и области.
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ИСТОЧНИК KP.RU