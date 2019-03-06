2019-03-06T12:39:37+03:00
Общество

Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"

Красавец Айс ищет друга и хозяина
Ольга ДАНИЛОВА
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Заберите Айсика домой!Заберите Айсика домой!
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Ослепительный красавец Айс (возраст восемь месяцев) стал жертвой службы отлова. Сейчас он находится пункте временного содержания. Глаза Айсенка наполнены болью и в них уже совсем нет надежды.

- Песик очень умный и легкообучаемый. Скорее всего, в роду были кавказцы, уж очень эффектная внешность, шикарный пепельный окрас, масочка на мордашке, не мелкий размер, - рассказывают волонтеры.

По характеру Айс - золото. Тянется к людям, очень радуется общению. Подойдет как для души, так и для охраны.

Как и все узники отлова он мечтает только об одном - чтобы его забрали домой. Ведь животные там как брошенные дети-сироты, которые особенно нуждаются в человеческой теплоте и заботе.

Там, где сейчас находится бедняга, нет будущего, но в ваших силах подарить ему шанс на нормальную жизнь..

Возможна доставка по городу и области.

8-920-703-19-80 Лена.

8-904-525-53-86 Инна

ИСТОЧНИК KP.RU

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