2019-03-06T12:04:06+03:00
Политика

Курский врио возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность»

Подгруппа Старовойта сконцентрируется на вопросах дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Участники обсудили критерии определения границ агломерацийУчастники обсудили критерии определения границ агломераций
Изменить размер текста:

Роман Старовойт возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Государственного совета РФ по транспорту.

Подгруппа, возглавляемая врио губернатора Курской области, сконцентрируется на вопросах дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения. Первое организационное заседание подгруппы состоялось сегодня в Подмосковье.

Участники обсудили критерии определения границ агломераций, по которым дороги будут включаться в проект БКД, особенности заключения долгосрочных контрактов с подрядными организациями и ряд других вопросов, которые необходимо решить в преддверии строительного сезона.

— У нас ответственная миссия. Мы должны не просто провести детальный анализ отрасли, но и предложить пути решения имеющихся проблем, чтобы достигнуть всех целей, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сказал Роман Старовойт, обращаясь к участникам заседания.

Тему безопасности дорожного движения обсудят на следующем заседании подгруппы, которое запланировано на конец марта в формате видеоконференции, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перерасчет за тепло курянам пообещали сделать до 26 марта
В центре Курска провалился асфальт
В Курске сотрудницы полиции соревновались в меткой стрельбе
В Курске полицейские поздравили женщин с 8 Марта
Бюджет Курской области увеличился на 300 миллионов рублей
Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"
Под Курском перевернулся автомобиль
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества
В Курской области на интернет-сайте продавали боевое оружие
Куряне смогут попасть на прием к руководству СК
В Курске осудили мошенников, которые обманывали страховщиков
В Курске будут судить организаторов незаконной миграции из Молдовы
Волонтеры 8 Марта подарят курянкам цветы
В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Курске пройдет мастер-класс по бадминтону
В Курской области отведали суп на чухонском масле
Пятилетняя курянка примет участие в шоу «Голос. Дети»
Курянка перечислила деньги за товар, который так и не получила
В 2018 году взыскали с курян долгов за ЖКУ на 290 миллионов рублей
В 2018 году в Курскую область переехали 970 соотечественников
За неделю ОРВИ заболели почти семь тысяч курян
Курянка лишилась денег после общения в соцсети
Курянина обвиняют в содержании наркопритона
Жителю Курска более двух месяцев не платили зарплату