Курский врио возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-06T12:04:06+03:00

Подгруппа Старовойта сконцентрируется на вопросах дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения

Изменить размер текста: A A

Роман Старовойт возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Государственного совета РФ по транспорту.

Подгруппа, возглавляемая врио губернатора Курской области, сконцентрируется на вопросах дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения. Первое организационное заседание подгруппы состоялось сегодня в Подмосковье.

Участники обсудили критерии определения границ агломераций, по которым дороги будут включаться в проект БКД, особенности заключения долгосрочных контрактов с подрядными организациями и ряд других вопросов, которые необходимо решить в преддверии строительного сезона.

— У нас ответственная миссия. Мы должны не просто провести детальный анализ отрасли, но и предложить пути решения имеющихся проблем, чтобы достигнуть всех целей, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сказал Роман Старовойт, обращаясь к участникам заседания.

Тему безопасности дорожного движения обсудят на следующем заседании подгруппы, которое запланировано на конец марта в формате видеоконференции, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU