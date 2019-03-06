2019-03-06T10:32:57+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники, студенты ВГУ и представители Сбербанка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– Мы приступаем к тесному сотрудничеству с самым главным финансовым институтом нашей страны – Сбербанком России. При поддержке Председателя Центрально-Черноземного банка Владимира Салмина сформирована дорожная карта, в которой подробно раскрыты совместные мероприятия и сроки их реализации. Для университета подписание этого документа имеет стратегическое значение, – сказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Владимир Салмин подчеркнул, что для банка Воронежский государственный университет является хорошей кузницей кадров. В Центрально-Черноземном банке и подразделениях центрального подчинения, расположенных на территории региона, в настоящее время работает более 1500 выпускников ВГУ. Это почти 10% коллектива.

Планируется обучение студентов по запросам профильных подразделений банка, проведение открытых лекций и мастер-классов по развитию soft skills, дней открытых дверей, совместных научных исследований. Кроме того, банк учредит для студентов ВГУ именную стипендию, даст ребятам возможность принять участие в программе оплачиваемых стажировок Sberseasons, а также откроет в этом году на базе университета Центр искусственного интеллекта.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В курском цирке подешевели билеты
Перерасчет за тепло курянам пообещали сделать до 26 марта
В центре Курска провалился асфальт
В Курске сотрудницы полиции соревновались в меткой стрельбе
В Курске полицейские поздравили женщин с 8 Марта
Бюджет Курской области увеличился на 300 миллионов рублей
Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"
Курский врио возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность»
Под Курском перевернулся автомобиль
В Курской области на интернет-сайте продавали боевое оружие
Куряне смогут попасть на прием к руководству СК
В Курске осудили мошенников, которые обманывали страховщиков
В Курске будут судить организаторов незаконной миграции из Молдовы
Волонтеры 8 Марта подарят курянкам цветы
В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Курске пройдет мастер-класс по бадминтону
В Курской области отведали суп на чухонском масле
Пятилетняя курянка примет участие в шоу «Голос. Дети»
Курянка перечислила деньги за товар, который так и не получила
В 2018 году взыскали с курян долгов за ЖКУ на 290 миллионов рублей
В 2018 году в Курскую область переехали 970 соотечественников
За неделю ОРВИ заболели почти семь тысяч курян
Курянка лишилась денег после общения в соцсети
Курянина обвиняют в содержании наркопритона
Жителю Курска более двух месяцев не платили зарплату