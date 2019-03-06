В Курской области на интернет-сайте продавали боевое оружие
Один из Интернет-сайтов предлагал желающим купить боевое оружие без лицензии, прохождения подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. На сайте было сказано, что сделка проводится анонимно, продавец не запрашивает персональные данные покупателя и не осведомляется о целях приобретения огнестрельного оружия. Там же содержалось подробное описание реализуемой продукции, а также информация о цене, способе оплаты и доставке оружия, рассказали в прокуратуре.
Этот сайт находился в свободном доступе для неограниченного круга лиц.
Прокурор Хомутовского района направил в суд административный иск, в котором потребовал признать эту информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования прокурора полностью удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU