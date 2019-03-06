В Курской области на интернет-сайте продавали боевое оружие

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-06T09:42:19+03:00

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Один из Интернет-сайтов предлагал желающим купить боевое оружие без лицензии, прохождения подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. На сайте было сказано, что сделка проводится анонимно, продавец не запрашивает персональные данные покупателя и не осведомляется о целях приобретения огнестрельного оружия. Там же содержалось подробное описание реализуемой продукции, а также информация о цене, способе оплаты и доставке оружия, рассказали в прокуратуре.

Этот сайт находился в свободном доступе для неограниченного круга лиц.

Прокурор Хомутовского района направил в суд административный иск, в котором потребовал признать эту информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора полностью удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU