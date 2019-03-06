2019-03-06T09:35:02+03:00
Политика

Куряне смогут попасть на прием к руководству СК

Предварительно записаться можно по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожаловаться можно на действия или бездействие сотрудников СКПожаловаться можно на действия или бездействие сотрудников СКФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

11 марта с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Следственном отделе по Центральному административному округу Курска по адресу: Курск, ул. Гайдара, д. 13/1

Телефон для справок и предварительной записи 70-33-98, 54-77-14.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области на интернет-сайте продавали боевое оружие
В Курске осудили мошенников, которые обманывали страховщиков
В Курске будут судить организаторов незаконной миграции из Молдовы
Волонтеры 8 Марта подарят курянкам цветы
В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Курске пройдет мастер-класс по бадминтону
В Курской области отведали суп на чухонском масле
Пятилетняя курянка примет участие в шоу «Голос. Дети»
Курянка перечислила деньги за товар, который так и не получила
В 2018 году взыскали с курян долгов за ЖКУ на 290 миллионов рублей
В 2018 году в Курскую область переехали 970 соотечественников
За неделю ОРВИ заболели почти семь тысяч курян
Курянка лишилась денег после общения в соцсети
Курянина обвиняют в содержании наркопритона
Жителю Курска более двух месяцев не платили зарплату