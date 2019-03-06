Куряне смогут попасть на прием к руководству СК
11 марта с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Следственном отделе по Центральному административному округу Курска по адресу: Курск, ул. Гайдара, д. 13/1
Телефон для справок и предварительной записи 70-33-98, 54-77-14.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU