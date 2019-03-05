2019-03-05T19:21:46+03:00
Происшествия

В Курске будут судить организаторов незаконной миграции из Молдовы

Группировка переправляла нелегалов в регион четыре года подряд
Ольга ДАНИЛОВА
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Группировка незаконно легализовала 50 иностранцевГруппировка незаконно легализовала 50 иностранцевФото: Светлана ВОЛКОВА
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В суд передали дело против пяти жителей Курска, которых обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

Эти люди с сентября 2014 года по июнь 2018 года организовали незаконную постановку на регистрационный учет и пребывание в Российской Федерации более 50 граждан Молдовы.

Они подготавливали и предоставляли в региональное Управление по вопросам миграции документы, позволившие незаконно поставить иностранцев на миграционный учет, фиктивно зарегистрировать их в жилых помещениях в Курской области. В некоторых случаях сообщники сами выступали в качестве принимающей стороны без фактического предоставления мигрантам жилья, тем самым оказывали содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении гражданства Российской Федерации, сообщили в прокуратуре.

От всех иностранцев обвиняемые получали денежное вознаграждение.

Группу "накрыли" сотрудники УФСБ и УМВД России по Курской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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