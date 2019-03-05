В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-05T18:20:54+03:00

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С 11 по 22 марта в регионе пройдет первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ее цель – привлечение населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Акция зарекомендовала себя как эффективная форма взаимодействия правоохранительных органов населения, отметили в администрации региона. Во время ее проведения полицейскими будет усилена профилактическая работа с курянами, в частности, с молодежью. Запланированы рейды в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, профилактические беседы в образовательных организациях.

Полицейские призывают курян не оставаться равнодушными к проблеме наркомании, проявлять бдительность и принять активное участие в акции.

Если вы располагаете какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств, сообщите об этом по телефонам 02 (с мобильного 102) или в любой территориальный отдел полиции. Принимаются, в том числе, анонимные звонки.

ИСТОЧНИК KP.RU