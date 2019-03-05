В Курске пройдет мастер-класс по бадминтону

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-05T15:58:54+03:00

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10 марта в 14:30 в спортивном зале Юго-Западного университета состоится мастер-класс по бадминтону. А проведет его российский космонавт Александр Мисуркин, который приедет по приглашению Лиги необычных видов спорта «Бей-Беги».

Александр Мисуркин является президентом федерации бадминтона Орловской области. Он стал одним из участников товарищеского матча по бадминтону на МКС, который прошел 1 января 2018 года.

В этот же день в 11:30 космонавт проведет встречу с курской молодежью в арт-пространстве «Луна», расположенном в торговом центре «Манеж».

ИСТОЧНИК KP.RU